7th January 2026
இந்தி பட Opportunity என்னால ஏற்க முடியாது : கீர்த்தி ஷெட்டி ஓபன் டாக்..

by dinesh kumar062
I can't accept Hindi film opportunity: Keerthy Shetty in open talk..

தமிழ் சினிமாவில், லிங்கு​சாமி இயக்​கிய த வாரியர், வெங்​கட்​ பிரபு​இயக்கிய கஸ்​டடி, ஆகிய படங்​களில் நடித்துள்ள கீர்த்தி ஷெட்​டி, அடுத்து கார்த்தி​ நடித்த ‘வா வாத்​தி​யார்’, ஜெயம் ரவி​ நடித்துள்ள ஜீனி, விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள லவ் இன்​சூரன்ஸ் கம்பெனி’ ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.

முன்னதாக இவர் ‘சூப்பர் 30’ என்ற இந்தி படத்​தில் சிறிய கதா​பாத்​திரத்​தில் நடித்ததன் மூலம் சினிமா​வில் அறிமுகமானவர். இப்போது மீண்டும் இந்திக்​குச் செல்ல இருப்பதாகவும், மிலாப் மிலன் ஜாவேரி இயக்​கத்​தில் டைகர் ஷெராஃபுடன் அவர் பாலிவுட் படத்தில் நடிக்க இருப்​ப​தாகவும் கூறப்​பட்​டது. இதுபற்றி கீர்த்தி ஷெட்டி தெரிவிக்கையில்,

‘நான் மும்​பை​யில் பிறந்து வளர்ந்தவள் என்​ப​தால், இந்​தி​யில் நடிப்​பது எனக்கு சிறப்​பாக இருக்​கும் என்று உணர்ந்​தேன். தமிழ், தெலுங்​கு, மலை​யாளம் போல நான் கற்றுக்கொண்டு நடிக்க வேண்​டிய​தில்​லை. இந்தி தெரி​யும் என்​ப​தால் வசனங்​களின் அர்த்​தம் புரி​யும். இந்தியில் எனக்கு சில வாய்ப்​பு​கள் வந்​தன.

கால்​ஷீட் பிரச்​சினை காரண​மாக ஒப்​பந்​த​மாக​வில்​லை. இந்​தித் திரை​யுல​கில் பணிபுரியும் முறை வித்தி​யாச​மானது. அவர்​கள் அனைத்து படப்​பிடிப்பு ஷெட்​யூலையும் ஒன்​றாகவே திட்டமிடுகிறார்கள். தென்​னிந்​திய சினி​மா​வில் பிரித்து பிரித்து நடத்​து​வார்​கள். இதனால் இந்தி பட வாய்ப்பை ஏற்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது’ என தெரிவித்​துள்​ளார்.

