திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஏவிஎம் சரவணன் இன்று சென்னையில் காலமானார்
தமிழ் திரையுலகின் மிகப் பெரிய தூண்களில் ஒருவராக திகழ்ந்த பிரபல திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் ஏ.வி.எம். சாரவணன் ஐயா (86) இன்று அதிகாலை வயது சார்ந்த உடல்நலக் குறைவு காரணமாக காலமானார் . இந்திய திரையுலகில் ஒரு யுகத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் இழப்பாக அவரது மறைவு கருதப்படுகிறது.
நேற்று தான் தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடியிருந்த ஏ.வி.எம். சாரவணன் ஐயா, பல தலைமுறைகளுக்கு திரை உலகை வடிவமைத்த எண்ணற்ற வெற்றிப் படங்களை ஏ.வி.எம். நிறுவனத்தின் கீழ் உருவாக்கிய முக்கிய சக்தியாக இருந்தார். தமிழ் சினிமாவுக்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்புகள் அளவிட முடியாதவை.
அவரது உடல் இன்று மாலை 3.30 மணி வரை, ஏ.வி.எம். ஸ்டுடியோஸ், மூன்றாம் தளத்தில் பொதுமக்கள், உறவினர்கள், தொழில்துறை நண்பர்கள் அனைவரும் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு பார்வையாளன், ஒரு வழிகாட்டி, ஒரு முன்னோடி ஆகிய ஏ வி.எம். சரவணன் ஐயாவின் இழப்பு முழுத் திரைப்படத் துறையினரையும் துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் அவருடைய சாதனைகள் என்றும் நிலைத்து நிற்கும்.