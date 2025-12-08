8th December 2025
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு தனுஷ் வருகை ? அப்போ பராசக்தி விழாவில் ?

by dinesh kumar0107
Dhanush's visit to the Janyayan audio launch event? Or at the Parasakthi festival?

மலேசியாவில், விஜய்யின் ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா வருகிற 27-ந்தேதி நடைபெறுகிறது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொள்பவர்கள் யார் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு பரவலாக எழுந்துள்ளது.

தனுஷ் இவ்விழாவில் கலந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏனெனில், ஹெச்.வினோத்தின் அடுத்த பட ஹீரோ தனுஷ். எனவே தனுஷ் இவ்விழாவில் கலந்துகொள்ள வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்கின்றனர்.

இந்நிலையில், சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா திருச்சியில் நடைபெற இருப்பதாக தெரிகின்றது. ஜனவரி முதல் வாரத்தில் பராசக்தி இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறலாம் என கூறப்படுகிறது.

ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு தனுஷ் சிறப்பு விருந்தினராக வந்தால், பராசக்தி விழாவிற்கு யார் சிறப்பு விருந்தினராக வருவார்? என்ற கேள்வியும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கிறது. பராசக்தி திரைப்படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் வாங்கி வெளியிடுகின்றது. படத்தை அவர்கள் தான் ப்ரோமோஷனும் செய்வார்கள்.

கமல்ஹாசன் ரெ ஜெயண்ட் நிறுவனத்துடன் நெருக்கமாக இருப்பதால், அவர் பராசக்தி விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருவாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.

கோலிவுட் வட்டாரத்தில் இவ்விரு படங்கள் தொடர்பாக பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகின்றது. அதுவும் இது விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதாலும், பராசக்தி திரைப்படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் வெளியிடுகிறார்கள் என்பதாலும் இதை அரசியல் ரீதியாகவும் சிலர் பார்க்கின்றனர். பார்க்கலாம் பொங்கலை முன்னிட்டு, இவ்விரு படங்களின் வரவேற்பை.!

