தனுஷ் அரசியலுக்கு வந்தால் தமிழக அரசியல் மாறுமா? ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றிவேல் பரபரப்பு கணிப்பு!

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான தனுஷ் எதிர்காலத்தில் அரசியலுக்கு வந்தால், அது தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும், பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகளின் அரசியல் சமன்பாடுகளையே மாற்றக்கூடும் என்றும் பிரபல ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றிவேல் தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் எழுச்சியை சமாளிக்க தமிழகத்தின் முக்கிய திராவிடக் கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக எதிர்காலத்தில் கூட்டணி அமைக்கும் சூழல் உருவாகலாம் என்று முன்பே கூறியிருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, தற்போது நடிகர் தனுஷின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்தும் தனது கணிப்பைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
அவரது கருத்துப்படி, தனுஷ் அரசியலில் களமிறங்க முடிவு செய்தால், தமிழக அரசியலில் முக்கிய எதிர்க்கட்சியாக உருவெடுக்கும் வாய்ப்பு அதிகம். மேலும், வருங்காலத்தில் தமிழக அரசியல் போட்டி நடிகர்கள் விஜய் மற்றும் தனுஷ் ஆகியோருக்கிடையேயான நேரடி அரசியல் போட்டியாக மாறும் சாத்தியம் இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
மேலும், விஜய்யின் அரசியல் வளர்ச்சியும், தனுஷின் சாத்தியமான அரசியல் வருகையும் திராவிடக் கட்சிகளின் பாரம்பரிய வாக்கு அமைப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், 2031-ம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி அமைக்கும் நிலை உருவாகலாம் என்றும் அவர் கணித்துள்ளார்.
நடிகர் தனுஷின் ஜாதகத்தை ஆய்வு செய்ததாகக் கூறிய ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றிவேல், அரசியலில் உயர்ந்த நிலையை அடையக்கூடிய யோகங்கள் அதில் வலுவாக இருப்பதாக தெரிவித்தார். அதே நேரத்தில், அரசியலில் ஈடுபடுவது தொடர்பான இறுதி முடிவு தனுஷின் தனிப்பட்ட விருப்பம் மற்றும் முடிவைப் பொறுத்ததே என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்தக் கருத்துகள் அனைத்தும் ஜோதிடரின் தனிப்பட்ட கணிப்புகளாகும்; நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், இந்தப் பேச்சு சமூக வலைதளங்களிலும் அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பரபரப்பான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.