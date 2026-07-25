26th July 2026
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அனிருத் இசையில் லோகேஷ் நடித்த ‘டிசி’ படத்தின் மியூசிக் ஆல்பம் வெளியீடு!

by Suresh099
DC Movie Music Album Featuring Lokesh with Music by Anirudh Released

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவராக வலம் வரும் லோகேஷ் கனகராஜ், தற்போது கதாநாயகனாக அறிமுகமாகியுள்ள திரைப்படம் ‘டிசி’. ‘ராக்கி’, ‘சாணி காயிதம்’, ‘கேப்டன் மில்லர்’ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய அருண் மாதேஸ்வரன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தில் பாலிவுட் நடிகை வாமிகா கபி கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். ராக்ஸ்டார் அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தில் லோகேஷ் ‘தேவதாஸ்’ என்ற கதாபாத்திரத்திலும், வாமிகா கபி ‘சந்திரா’ என்ற கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர். காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு ‘பிளடி வாலண்டைன்’ ப்ரோமோ வெளியான நிலையில், கடந்த மே 15-ம் தேதி படத்தின் அதிரடியான டிரெய்லர் வெளியிடப்பட்டது.

அருண் மாதேஸ்வரனின் முந்தைய படங்களைப் போலவே ‘டிசி’ படமும் அதீத வன்முறை நிறைந்த கதைக்களம் மற்றும் காட்சிகளுடன் உருவாகியுள்ளதாக டிரெய்லர் மூலம் தெரியவந்தது. இதையடுத்து மத்திய திரைப்படத் தணிக்கை வாரியம் படத்தை பார்த்து ‘A’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது.

முதலில் ஜூலை 31-ம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த ‘டிசி’ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி பின்னர் மாற்றப்பட்டது. தற்போது ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாக உள்ளது.

இதற்கிடையே, படத்தின் பாடல்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளியாகி ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றன. அனிருத் மற்றும் வேடன் இணைந்து பாடிய ‘பூம் பா டிகா டிகா’ பாடலை ஹெய்ஸன்பர்க் மற்றும் வேடன் எழுதியுள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து வெளியான ‘ராகா ஆஃப் ரிவெஞ்ச்’, ‘ஹேங் ஓவர்’ உள்ளிட்ட பாடல்களும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன.

இந்த நிலையில், ‘டிசி’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இதையடுத்து படத்தின் முழு இசை ஆல்பத்தையும் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

சன் பிக்சர்ஸ் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் ‘டிசி’ படத்தின் பாடல்களை பகிர்ந்துள்ள நிலையில், மொத்தம் **15 பாடல்கள்** அடங்கிய இசை ஆல்பம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜின் புதிய அவதாரம், அருண் மாதேஸ்வரனின் வித்தியாசமான கதைக்களம் மற்றும் அனிருத்தின் இசை என ‘டிசி’ படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.