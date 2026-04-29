‘என்னைக்கும் குறையாத மவுசு’ – 10 கோடி பார்வைகளை கடந்த ‘கூலி’ பவர்ஹவுஸ்!

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ‘கூலி’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது. இப்படத்தில் நாகார்ஜுனா, உபேந்திரா, சத்யராஜ், சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதி ஹாசன், ராஷிதா ராம் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். மேலும், ஆமீர் கான் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தது ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது.
அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்த இப்படம் வணிக ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்தது. உலகளவில் முதல் நாளிலேயே ரூ.151 கோடி வசூலித்த இப்படம், முதல் வாரத்தில் ரூ.229.65 கோடியை எட்டி பாக்ஸ் ஆபிஸில் மாபெரும் சாதனை புரிந்தது.
இந்நிலையில், இப்படத்தின் ‘பவர்ஹவுஸ்’ பாடல் இணையத்தில் 10 கோடி பார்வைகளை கடந்துள்ளது. இந்த சாதனை, ரசிகர்களிடையே பாடலுக்கு கிடைத்திருக்கும் பிரம்மாண்ட வரவேற்பை வெளிப்படுத்துகிறது.
முன்னதாக, ‘மோனிகா பெலூசி’ பாடலும் 10 கோடி பார்வைகளை கடந்த நிலையில், ‘கூலி’ படத்தின் இசை இன்னும் ரசிகர்களிடையே ஹிட் அடித்துக் கொண்டே இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Arangam adhira 100M+ views for #PowerHouse lyric video! 😎⚡
— Sun Pictures (@sunpictures) April 28, 2026