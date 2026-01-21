21st January 2026
சியான் 63 : போஸ்டர் உடன் அப்டேட் கொடுத்த படக்குழு..வெளியான தகவல்.!!

by jothika lakshu021
சியான் 63 படம் குறித்து லேட்டஸ்ட் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சியான் விக்ரம். இவரது நடிப்பில் இறுதியாக வீர தீர சூரன் என்ற திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்று இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதனைத் தொடர்ந்து சியான் 63 என்ற படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்தப் படத்தை போடி கே ராஜ்குமார் இயக்கப் போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

இது மட்டும் இல்லாமல் எந்த படத்தில் படப்பிடிப்ப அடுத்த மாதம் தொடங்கப் போவதாகவும் இந்த படத்திற்கான போஸ்ட் புரொடக்ஷன் வேலைகள் தொடங்கி இருப்பதாகவும் விரைவில் இந்த படத்தில் யார் யார் நடிக்கப் போகிறார்கள் என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் எனவும் போஸ்டர் உடன் அறிவித்துள்ளனர்.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

