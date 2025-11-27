27th November 2025
பார்வதி பேசிய பேச்சு, கடுப்பான அமித்.. வெளியான முதல் ப்ரோமோ..!

by jothika lakshu089
BiggBossTamil9 Day53 Promo1

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் ஸ்கூல் டாஸ்க் தொடங்கி நடந்து வரும் நிலையில் தற்போது பார்வதிக்கு ஒரு மொட்டை கடிதாசி வந்திருப்பதால் அதை படித்து பார்த்துவிட்டு படுப்பாக பேசுகிறார் இதை எழுதி இருக்கிறவங்க யாராயிருக்கும் என்று பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றனர். இந்த லெட்டர் ப்யூர்லி பர்சனல் அட்டாக் என்று கூறியுள்ளார்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.