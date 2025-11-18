பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பதில் நடந்த வாக்குவாதம்.. வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோ.!!

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
தற்போது வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோவில் புதிய டாஸ்க் தொடங்கி விளையாடி வரும் நிலையில் 3 டீம்களாக இருந்து வருகின்றனர் தற்போது ஒவ்வொரு டீமும் எந்தெந்த டீமுக்கு பாய்ண்ட்ஸ் கொடுக்கப் போகிறார்கள் என்று இந்த ப்ரோமோ வெளியாகி உள்ளது அதில் ஒவ்வொருவரும் ஒருவரிடம் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் என கொடுக்க சான்ட்ரா சொல்லும் போது அதற்கு சபரி பதிலளிக்கிறார் அதற்கு உடனே சான்ட்ரா இது ஃபண்ட் டாஸ்கென கத்துகிறார்.
இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
#Day44 #Promo2 of #BiggBossTamil
Bigg Boss Tamil Season 9 – இன்று இரவு 9:30 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.. #BiggBossTamilSeason9 #OnnumePuriyala #BiggBossSeason9Tamil #BiggBoss9 #BiggBossSeason9 #VijaySethupathi #BiggBossTamil #BB9 #BiggBossSeason9 #VijayTV #VijayTelevision pic.twitter.com/74p0QdzZfa
— Vijay Television (@vijaytelevision) November 18, 2025