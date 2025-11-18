18th November 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பதில் நடந்த வாக்குவாதம்.. வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோ.!!

by jothika lakshu063
BiggBossTamil9 Day44 Promo2

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோவில் புதிய டாஸ்க் தொடங்கி விளையாடி வரும் நிலையில் 3 டீம்களாக இருந்து வருகின்றனர் தற்போது ஒவ்வொரு டீமும் எந்தெந்த டீமுக்கு பாய்ண்ட்ஸ் கொடுக்கப் போகிறார்கள் என்று இந்த ப்ரோமோ வெளியாகி உள்ளது அதில் ஒவ்வொருவரும் ஒருவரிடம் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் என கொடுக்க சான்ட்ரா சொல்லும் போது அதற்கு சபரி பதிலளிக்கிறார் அதற்கு உடனே சான்ட்ரா இது ஃபண்ட் டாஸ்கென கத்துகிறார்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.