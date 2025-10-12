30.8 C
விஜய் சேதுபதியின் கேள்விக்கு போட்டியாளர்களின் பதில்.. வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோ.!!

by jothika lakshu082
biggboss tamil 9 day 7 promo 2

இன்றைய இரண்டாவது ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோவில் விஜய் சேதுபதி போட்டியாளர்களிடம் தற்போது உள்ள போட்டியாளர்களுக்கு பாலோவர்ஸ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஹெட்டர்ஸ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் என்று கேள்வி கேட்க ஃபாலோவர்ஸ் திவாகருக்கு அதிகமாக இருக்கும் என்றும் ஹேட்டர்ஸ் பார்வதி மற்றும் கம்ருதீனுக்கு அதிகமாக இருக்கும் என்று சொல்ல பார்வதியின் முகம் மாறுகிறது.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.