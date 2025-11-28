28th November 2025
பிக் பாஸ் கேள்விக்கு போட்டியாளர்கள் சொன்ன பதில்.. பிக் பாஸ் இரண்டாவது ப்ரோமோ இதோ.!!

by jothika lakshu092
biggboss tamil 9 day 54 promo 2

இன்றைக்கான இரண்டாவது ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோவில் தற்போது ஸ்கூல் டாஸ்க் நடந்து வரும் நிலையில் தற்போது எஸ்கேஷன் அழைத்துச்சென்ற இடத்தில் பார்த்த புகைப்படத்தில் உங்களுக்கு பிடித்த புகைப்படத்தையும் அதற்கான காரணத்தையும் கூறுமாறு பிக் பாஸ் சொல்ல சக போட்டியாளர்கள் அவர்களுக்கு பிடித்த புகைப்படத்தையும் அதற்கான காரணத்தையும் ஒவ்வொருவராக சொல்லுகின்றனர்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.