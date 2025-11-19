19th November 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

விக்ரம் சொன்ன வார்த்தை, கடுப்பான ரம்யா, வெளியான முதல் ப்ரோமோ.!!

by jothika lakshu053
biggboss tamil 9 day 45 promo 1

இன்றைக்கான முதல் ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் தற்போது நடந்து வரும் டாஸ்க்கில் ஸ்டார் பிளேயர் ஒஸ்ட் பிளேயர் என இரண்டு பெயரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்கின்றனர். அப்போது ஸ்டார் பிளேயராக கனி, அமித், ப்ரஜன் ஆகியோர் பெயரை சொல்ல வொர்ஸ்ட் பிளேயர் லிஸ்டில் விக்ரம் பெயரை சொல்லுகின்றனர். விக்ரம் ரம்யா பெயரை சொல்லுகிறார். இதனால் ரம்யா கடுப்பாகிறார்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

 