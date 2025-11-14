இந்த வாரத்திற்கான வொர்ஸ்ட் பெர்பாமரை தேர்வு செய்யும் போட்டியாளர்கள்.. வெளியான முதல் ப்ரோமோ.!!

இன்றைக்கான முதல் ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
தற்போது வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களிடம் இந்த வாரத்தில் போட்டிகளில் சிறப்பாக பங்கேற்காத இரண்டு வொர்ஸ்ட் பெர்பாமர்களை தேர்வு செய்ய சொல்லுகின்றனர். போட்டியாளர்களும் வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்,கனி, கெமி, அரோரா ஆகியோரின் பெயர்களை சொல்லுகின்றனர்.
இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
#Day40 #Promo1 of #BiggBossTamil
Bigg Boss Tamil Season 9 – இன்று இரவு 9:30 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.. #BiggBossTamilSeason9 #OnnumePuriyala #BiggBossSeason9Tamil #BiggBoss9 #BiggBossSeason9 #VijaySethupathi #BiggBossTamil #BB9 #BiggBossSeason9 #VijayTV #VijayTelevision pic.twitter.com/E64lwoBtar
— Vijay Television (@vijaytelevision) November 14, 2025