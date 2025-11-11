கம்ருதீன் சொன்ன வார்த்தை, கோபப்பட்ட விக்ரம், வெளியான பிக் பாஸ் இரண்டாவது ப்ரோமோ.!!

இன்றைக்கான இரண்டாவது ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
தற்போது வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோவில் பிக் பாஸ் வீட்டில் பார்வதி குரூப் ஓட குரூப்பா சேர்ந்துக்கிட்டு என்னோட நியாயத்தை கேட்க வராதீங்க என்று விக்ரமிடம் சொல்லுகிறார். வளர்ப்பு பத்தி ஏன் பேசுறீங்க என்று கேட்க கம்ருதீன் அப்படி தான் பேசுவேன் என்று சொல்ல பார்வதி உங்க வக்கரத்தை ஏன் என்கிட்ட காட்டுறீங்க என்று கேட்கிறார். வளர்ப்பு பத்தி யார் பேசுறது கம்ருதீன் அவங்க பேசுறாங்களா என்று கோபப்படுகிறார்.
இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
#Day37 #Promo2 of #BiggBossTamil
Bigg Boss Tamil Season 9 – இன்று இரவு 9:30 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.. #BiggBossTamilSeason9 #OnnumePuriyala #BiggBossSeason9Tamil #BiggBoss9 #BiggBossSeason9 #VijaySethupathi #BiggBossTamil #BB9 #BiggBossSeason9 #VijayTV #VijayTelevision pic.twitter.com/LZjRHxmt8o
