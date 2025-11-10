பார்வதி சபரி இடையே உருவான வாக்குவாதம்,வெளியான முதல் ப்ரோமோ.!!

இன்றைக்கான முதல் ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
தற்போது வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் தற்போது டாஸ்க் ஒன்று நடக்க அதில் சபரி பார்வதி என மூவர் விளையாடுகின்றனர் அப்போது விளையாட்டில் சபரி பார்வதி காலை மிதிக்க இருவருக்கிடையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட இன்னும் தீவிரமாக விளையாடும் போது சபரி பார்வதியை இழுத்து தள்ளி விடுகிறார்.
இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
