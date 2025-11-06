6th November 2025
கோபப்பட்டு பேசிய திவ்யா, துஷார் சொன்ன வார்த்தை, வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோ.!!

by jothika lakshu049
biggboss tamil 9 day 32 promo 2 update

இன்றைக்கான இரண்டாவது ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோவில் வாட்டர் மெலன் பக்கம் பேசும் போது நீ என் பக்கமும் பேசி இருக்கணும் என்று திவ்யா கேட்க உன் பக்கம் நியாயம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் இப்ப இங்கு நடக்கிறது மட்டும் நியாயமா இருக்கா என்று கேட்க உடனே துஷார் பேச வர இருவருக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் அதிகரிக்கிறது உடனே திவ்யா கோபப்பட்டு கத்தி பேசுகிறார்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.