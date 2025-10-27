23.4 C
கனி மற்றும் பார்வதி இடையே உருவான பிரச்சனை.. வெளியான முதல் ப்ரோமோ.!!

by jothika lakshu085
biggboss tamil 9 day 22 promo 1

இன்றைக்கான முதல் ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சின்னத்திரை இல் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் பார்வதி துணிகளை எடுத்து வந்து கொடுக்கப்பட கனி கையில் வாங்க நினைக்கிறார் அப்போது பார்வதி கீழே வைத்து விட்டு வர கனி கோபப்படுகிறார். நான் கையில் வாங்குவதற்காக தானே நிற்கிறேன் அதுக்கு கீழ வச்சுட்டு போனா என்ன அர்த்தம் கனி சாரி சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்ல உடனே பார்வதி ஏய் என்னை எதுக்கு எடுத்தாலும் சாரி சாரி என்று என்னை ஒருத்தர மட்டும் டார்கெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க தப்பு பண்ணுவாங்க தைரியமா இருக்கும்போது நான் நியாயத்தை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு நியாயம் கிடைச்சு ஆகணும் என்று கனி உட்கார பார்வதியும் எனக்கும் நியாயம் கிடைக்கணும் என உட்காருகிறார்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.