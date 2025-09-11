12th September 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
Health

சங்கு பூ டீ குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் !!

by jothika lakshu0110
benifits eating of sangu poo tea

சங்குப்பூ டீ குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று அதிலும் குறிப்பாக சங்குப்பூவில் எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துகளும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்திருக்கிறது சங்குப்பூவில் டீ குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து உங்களுக்கு தெரியுமா அதனை குறித்து நாம் இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம்.

சங்குப்பூ டீ குடிப்பது மன அழுத்தத்தை குறைப்பது மட்டுமில்லாமல் மனநிலையை சரிப்படுத்தவும் உதவுகிறது.

இது மட்டுமில்லாமல் உடலை சுத்தப்படுத்தவும் நச்சுக்களை நீக்கவும் உதவும்.

மேலும் மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

மேலும் தூக்கமின்மை பிரச்சனையையும் சரி செய்கிறது.

உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்களும் இந்த டீயை தினமும் இரண்டு கப் குடித்து வரலாம் மேலும் கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும் மூட்டு வலி பிரச்சனையை சரி செய்யவும் உதவுகிறது.

எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த சங்குப்பூ டீ குடித்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.