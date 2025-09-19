மணத்தக்காளி கீரையில் இருக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.
உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று அதிலும் குறிப்பாக கீரை வகைகள் நம் உடலுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை கொடுக்கும். அந்த வகையில் மணத்தக்காளி கீரையில் நிற்கும் நன்மைகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு மருந்தாக மணத்தக்காளி கீரை உள்ளது.
காய்ச்சல் குமட்டல் தலைவலி பிரச்சனைகளை சரி செய்ய உதவுகிறது.
மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை சரி செய்யவும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரத்தத்தில் இருக்கும் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தவும் உதவும்.
மேலும் வயிற்றுப்புண் மற்றும் வாய்ப்புண் பிரச்சனையை சரி செய்ய உதவுகிறது.
எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த மணத்தக்காளி கீரையை உணவில் சேர்த்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.