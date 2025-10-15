27.5 C
Chennai
15th October 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
Health

தாய்ப்பாலில் இருக்கும் நன்மைகள்..!

by jothika lakshu031
benifits drinking of thaaipaal

தாய்ப்பாலில் இருக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்

உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று அதிலும் குறிப்பாக தாய் பாலில் வைட்டமின்கள் தாதுக்கள் ஊட்டச்சத்துக்கான அனைத்தும் நிறைந்துள்ளது தாய்ப்பால் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பொறுப்பு இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுத்து குழந்தையை நோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது.

இது மட்டும் இல்லாமல் செரிமான உறுப்புகளில் நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை அதிகரிக்கவும் எளிதாக ஜீரணிக்கவும் உதவும்.

மேலும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தாது தாய்ப்பால் அருந்தும் குழந்தைகள் குறைவான மருத்துவமனை சேர்க்கை விதித்தையும் சிறந்த ஆரோக்கியத்தையும் கொண்டு உள்ளனர்

எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த தாய்ப்பாலை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து குழந்தைகளை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்..