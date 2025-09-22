32 C
Health

தேனில் ஊறவைத்த நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..!

by jothika lakshu046
Benefits of eating gooseberry soaked in honey

தேனில் ஊற வைத்த நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று அதிலும் குறிப்பாக நெல்லிக்காயில் எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துக்களும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்திருக்கிறது ஆனால் தேனில் ஊற வைத்த நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து உங்களுக்கு தெரியுமா அதனை குறித்து நாம் இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம்.

ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துவது மட்டுமில்லாமல் இரத்த அழுக்களின் அளவை அதிகரிக்க ரத்தசோகை சரி செய்ய உதவுகிறது.

இதய நோய் பிரச்சனைகள் இருந்து விடுபடவும் தசையை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளவும் உதவும்.

பசியின்மையை போக்கவும் சளி இருமல் பிரச்சனையை சரி செய்யவும் உதவுகிறது.

எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த தேனில் ஊறவைத்த நெல்லிக்காயை சாப்பிட்டு உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.