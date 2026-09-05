ரிலீஸ் தள்ளிப்போனாலும் ஏமாற்றம் இல்லை… ‘அரசன்’ ரசிகர்களுக்கு சிம்புவின் தீபாவளி சர்ப்ரைஸ்!

கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரிப்பில், வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து வரும் திரைப்படம் ‘அரசன்’. பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
‘அரசன்’ படத்தில் விஜய் சேதுபதி, சமுத்திரக்கனி, ஆண்ட்ரியா, அமீர், கிஷோர், விக்ராந்த், யோகலட்சுமி, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர். அனிருத் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.
இதனிடையே, ‘அரசன்’ திரைப்படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து வந்தனர். ஆனால், படத்தின் தரத்தில் எந்த சமரசமும் செய்ய விரும்பாததால், பொங்கலுக்கு படம் வெளியாகாது என சிம்பு தற்போது தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசிய சிம்பு, “படத்தின் தரத்தில் எந்த சமரசமும் செய்துகொள்ள நாங்கள் விரும்பவில்லை. சிறந்த திரைப்படத்தை உங்களுக்கு வழங்க கடுமையாக உழைத்து வருகிறோம். ‘அரசன்’ படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மிகப்பெரிய சாதனையை படைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது” என்றார்.
மேலும், “ரசிகர்களை இனியும் காத்திருக்க வைக்க முடியவில்லை என்பதில் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது. ஆனால், ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது. ‘அரசன்’ படத்தின் உலகத்தை ரசிகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் வகையில், படப்பிடிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பே ஒரு முன்னோட்டக் காட்சியை படமாக்கியுள்ளோம்.
அந்த வகையில், ‘The World of Arasan’ என்ற பிரத்யேக முன்னோட்டத்தை தீபாவளியன்று திரையரங்குகளில் வெளியிடத் திட்டமிட்டுள்ளோம். ‘அரசன்’ படத்திலிருந்து வெளியாகும் இந்த சிறப்பு காட்சியை ரசிகர்கள் பெரிய திரையில் காணவிருப்பதில் நான் மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.
இதனால், ‘அரசன்’ படத்தின் முழுமையான வெளியீட்டிற்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தாலும், தீபாவளிக்கு ‘The World of Arasan’ மூலம் சிம்பு தரப்பிலிருந்து அதிரடியான சர்ப்ரைஸ் கிடைக்கவுள்ளது.