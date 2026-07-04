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இசையுலகில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அனிருத்… அடுத்தடுத்து காத்திருக்கும் பிரம்மாண்ட படங்கள்!

by Suresh081
Anirudh Dominates the Music Industry

இந்திய திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவராக திகழும் அனிருத் ரவிச்சந்தர், 2012-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘3’ திரைப்படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார். தனது முதல் படத்திலேயே உலகம் முழுவதும் கவனம் பெற்ற அவர், தொடர்ந்து பல வெற்றிப் படங்களுக்கு இசையமைத்து முன்னணி இசையமைப்பாளராக உயர்ந்துள்ளார்.

‘கத்தி’, ‘வேலையில்லா பட்டதாரி’, ‘நானும் ரவுடிதான்’, ‘மாஸ்டர்’, ‘விக்ரம்’, ‘ஜெயிலர்’ உள்ளிட்ட தமிழ் திரைப்படங்கள் மட்டுமல்லாமல், இந்தியில் ‘ஜவான்’, தெலுங்கில் ‘தேவரா’ போன்ற பிரம்மாண்ட படங்களுக்கும் இசையமைத்து தனது முத்திரையை பதித்துள்ளார்.

மாஸ் பாடல்கள், துள்ளலான பின்னணி இசை மற்றும் ரசிகர்களை கவரும் தீம் மியூசிக் மூலம் தொடர்ந்து வெற்றிகளை குவித்து வரும் அனிருத், தற்போது அடுத்தடுத்த மிகப்பெரிய திரைப்படங்களுடன் மீண்டும் இசையுலகில் ஆதிக்கம் செலுத்த தயாராகி வருகிறார்.

அனிருத் இசையமைக்கும் வரவிருக்கும் முக்கிய திரைப்படங்கள்:

அரசன்
The Paradise
AA23
KHxRK
DC
ஜெயிலர் 2
King

இந்த திரைப்படங்களுக்கான அறிவிப்பு தீம் இசைகள் ஏற்கனவே வெளியாகி ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு படமும் பிரம்மாண்ட கூட்டணியில் உருவாகி வருவதால், அனிருத்தின் இசைக்காக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

அடுத்தடுத்த பான்-இந்திய திரைப்படங்களின் மூலம், இந்திய சினிமாவின் மிகவும் பிஸியான மற்றும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் இசையமைப்பாளராக அனிருத் தனது ஆதிக்கத்தை மேலும் வலுப்படுத்தி வருகிறார்.