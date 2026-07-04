61 வயதில் மூன்றாவது திருமணத்தை உறுதி செய்த அமீர் கான்!

பாலிவுட் முன்னணி நடிகர் அமீர் கான், தனது நீண்டகால லிவ்-இன் பார்ட்னர் கௌரி ஸ்ப்ராட்டை வரும் ஜூலை 5ஆம் தேதி திருமணம் செய்ய உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
ராஜ்குமார் ஹிரானியின் **’ப்ரிதம் அண்ட் பெட்ரோ’** தொடரின் சிறப்பு திரையிடல் நிகழ்ச்சியில் தனது மகன் ஜுனைத் கானுடன் கலந்துகொண்ட அமீர் கான், பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து தனது திருமணத் தகவலை உறுதிப்படுத்தினார். இந்த திருமணம் மும்பை பாந்த்ராவில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடைபெறவுள்ளதாகவும், மிக நெருக்கமான குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே கலந்துகொள்ளும் எளிமையான விழாவாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும், ரசிகர்கள் மற்றும் நலம் விரும்பிகள் தங்களை வாழ்த்துமாறு கேட்டுக்கொண்ட அவர், இது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப சூழலில் நடைபெறும் நிகழ்வு என்பதையும் வலியுறுத்தினார்.
இந்த திருமணத்தில் அமீர் கானின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பங்கேற்க உள்ளனர். அவரது முதல் மனைவி ரீனா தத்தாவுடனான திருமணத்தில் பிறந்த மகன் ஜுனைத் கான், இரண்டாவது மனைவி கிரண் ராவுடனான உறவில் பிறந்த மகன் ஆசாத், மேலும் கௌரி ஸ்ப்ராட்டின் முந்தைய திருமணத்தில் பிறந்த மகனும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
61 வயதான அமீர் கான், கடந்த ஆண்டு தனது 60வது பிறந்தநாளில் கௌரி ஸ்ப்ராட்டை பொதுமக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி தனது உறவை வெளிப்படுத்தினார். இருவரும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உறவில் இருந்து வருவதுடன், கடந்த ஒரு ஆண்டாக ஒரே குடும்பமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். தற்போது இந்த உறவை திருமணமாக அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்ய உள்ளனர்.