அதிகாலை 1 மணிக்கு அழைத்து பாராட்டிய அஜித்: நெகிழ்ந்த ஜி.வி.பிரகாஷ்!

நடிகர் அஜித்குமாரின் தொழில்முறை ரேசிங் பயணத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகி வரும் பிரம்மாண்ட ஆவணப்படம் ‘கிளாடியேட்டர்ஸ்’. இயக்குநர் ஏ.எல். விஜய் இயக்கும் இப்படத்தை அஜித் குமார் ஸ்போர்ட்ஸ் சர்வீசஸ் மற்றும் ஷாலினி அஜித்குமாரின் கோல்டன் டிரோபி ஃபிலிம் புரொடக்ஷன் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன. ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தைத் தொடர்ந்து இப்படத்திற்கும் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார்.
‘இம்மார்ட்டல்’ திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்வில் பேசிய ஜி.வி.பிரகாஷ், ‘கிளாடியேட்டர்ஸ்’ படத்திற்கான தனது அனுபவத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டார். அதிகாலை 1 மணியளவில் அஜித் தனக்கு போன் செய்து பேசியதாக அவர் தெரிவித்தார்.
படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் பின்னணி இசையைக் கேட்ட அஜித், ஜி.வி.பிரகாஷின் பணியை வெகுவாகப் பாராட்டியதுடன், நன்றி தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், “உங்களை நிச்சயம் பெருமைப்படுத்துவேன்” என்று அஜித் கூறியதாக ஜி.வி.பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார். அஜித்தின் இந்த வார்த்தைகள் தனக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தையும் நெகிழ்ச்சியையும் அளித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
‘கிளாடியேட்டர்ஸ்’ வெறும் கார் ரேசிங் குறித்த ஆவணப்படமாக மட்டுமல்லாமல், அஜித்தின் தனிப்பட்ட சிந்தனைகள், சர்வதேச ரேசிங் மீதான அவரது கனவு மற்றும் பயணத்தில் அவர் சந்தித்த சவால்களையும் பதிவு செய்யும் படைப்பாக உருவாகி வருகிறது.
அஜித் மற்றும் அவரது அணியினர் சர்வதேச பந்தயக் களங்களில் எதிர்கொண்ட சவால்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் டிரெய்லருக்கு ‘UA 13+’ தணிக்கைச் சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது. அஜித்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியிடத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த இப்படம், தற்போது திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது.