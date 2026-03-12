26.3 C
முதல் படம் அனுபவம் குறித்து நேர்காணலில் பகிர்ந்து கொண்ட பிரியங்கா சோப்ரா.. யாரைப் பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள்..!

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய் இவரது நடிப்பில் ஜனநாயகன் என்ற திரைப்படம் வெளியாக இருந்த நிலையில் சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்துள்ளனர். இது விஜயின் கடைசி படம் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எக்கச்சக்கமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இது ஒரு புறம் இருக்க விஜய் மறுபக்கம் முழு நேர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். மாவட்டம் வாரியாக சென்று பிரச்சாரமும் செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில் நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா தளபதி விஜய் உடன் இணைந்து நடித்தது குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

அதாவது தளபதி விஜய் மற்றும் பிரியங்கா சோப்ரா இணைந்து தமிழன் என்ற படத்தில் நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தத் திரைப்படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பையும் பெற்று இருந்தது. சமீபத்தில் நடந்த நேர்காணல் ஒன்றில் பேசிய பிரியங்கா சோப்ரா என்னுடைய முதல் படம் தமிழன் என்றும் என் சக நடிகர் அவரது பெயர் விஜய் மிகவும் பிரபலமானவர் என்றும் கூறியுள்ளார்.

இது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நடனம் ஆடுவதை பார்க்க நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அங்கேயே நின்றார்கள் என்றும் அது என்ன ஒரு தெய்வீக உணர்வு என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இவரின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

