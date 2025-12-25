25th December 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

விஜய் அஜித் குறித்த கேள்விக்கு நமிதா சொன்ன பதில்..!

by jothika lakshu077
actress namitha talk about ajith and vijay

இளம் ஹீரோக்களுக்கு வழி விடுங்க என நமிதா நச் பதில் கொடுத்துள்ளார்.

தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா போன்ற பல மொழிகளில் படங்களில் நடித்து தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ளவர் நமீதா. இவர் தமிழில் ஏய் படத்தின் மூலம் அறிமுகமான இவர் அதனை தொடர்ந்து சாணக்யா, பம்பர கண்ணாலே, ஆணை, இங்கிலீஷ் காரன், கோவை பிரதர்ஸ், பச்சை குதிரை, நீ வேணுண்டா செல்லம், வியாபாரி, நான் அவன் இல்ல, அழகிய தமிழ் மகன், பில்லா, தி போன்ற பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் நடந்த பேட்டி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட நமிதா தற்போது சினிமாக்களின் முன்னணி ஹீரோக்களாக இருந்து வரும் விஜய் மற்றும் அஜித் இருவரும் படங்களில் அதிகம் கவனம் செலுத்தி வராதது குறித்து கேட்டுள்ளனர் அதற்கு பதில் அளித்த நமிதா ஹீரோயின் மட்டும் அஞ்சு பத்து வருஷத்துல நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி ஹீரோவையும் பண்ணலாம்.

நிறைய வளர்ந்து வரும் ஹீரோக்கள் அதிக டேலண்ட் உடன் இருக்கிறார்கள் அவருக்கும் வழி விடலாம் வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். என்று கூறியுள்ளார்.

இவரின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

actress namitha talk about ajith and vijay
actress namitha talk about ajith and vijay