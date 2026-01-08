8th January 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

TVK விஜய்யின் முழு நேர அரசியல் ஈடுபாடு குறித்து நடிகை குஷ்பூ பேச்சு

by dinesh kumar079
Actress Khushboo speaks on TVK Vijay's full-time political involvement

TVK விஜய்யின் முழு நேர அரசியல் ஈடுபாடு குறித்து நடிகை குஷ்பூ பேச்சு

விஜய்யின் கடைசிப் படமாக உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியுள்ளார். இப்படம் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் வருகிற 9-ந்தேதி வெளியாகிறது.

இப்படம்தான் எனது கடைசிப் படம் என எப்போது அவர் தவெக கட்சி துவங்கினாரோ அன்றே அறிவித்துவிட்டார். பின்னர் முழுநேர அரசியலில் ஈடுபடவுள்ளார். அதற்காக, விஜய் சினிமாவில் இருந்து விலகுகிறேன் என சொன்னது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. திரைப்ப பிரபலங்களும் விஜய்யின் இந்த முடிவை கேட்டு சற்று அதிர்ச்சியானார்கள்.
அவ்வகையில் நடிகை குஷ்பூவும் விஜய்யின் இந்த முடிவு பற்றி தெரிவிக்கையில்,

‘விஜய் என்னுடைய தம்பி மாதிரி, என்னை அவர் அக்கா என்று தான் அழைப்பார். நான் அவரின் தீவிரமான ரசிகை, அவரின் நடிப்பு, நடனம் ஆகியவற்றை பார்த்து வியந்திருக்கிறேன். கண்டிப்பாக ஜனநாயகன் தான் அவரின் கடைசிப் படம் என நினைக்கும்போது கஷ்டமாக தான் இருக்கின்றது. அவர் ஒரு புதிய பயணத்தை துவங்கியிருக்கிறார். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். என குஷ்பூ தெரிவித்திருக்கிறார்.

விஜய் பற்றி குஷ்பூபேசிய இந்நிகழ்வு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றது.

Actress Khushboo speaks on TVK Vijay’s full-time political involvement