அரசன் படம் குறித்து வெளியான சூப்பர் தகவல்.. எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்.!!

அரசன் படம் குறித்து விஜய் சேதுபதி தரமான தகவல் கொடுத்துள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சிம்பு. இவரது நடிப்பிலும் வெற்றிமாறன் இயக்கத்திலும் அரசன் என்ற திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது இந்த படத்திற்கான படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.
ஏற்கனவே அரசன் படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கப் போகிறார் என்ற தகவல் வெளியாகியிருந்த நிலையில் சமீபமாகவே விஜய் சேதுபதி இந்த படத்திலிருந்து விலகி விட்டார் என்றால் வதந்தியும் பரவி வந்தது.
இதற்கு பதில் அளித்த விஜய் சேதுபதி இல்லை இல்லவே இல்லை எனக்கு தெரியாது வதந்திகள் வேகமாக பரவும் இது எல்லாம் யார் பரப்புகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அதை நம்ப வேண்டாம் என்று கூறியுள்ளார் இதனால் விஜய் சேதுபதி இந்த படத்தில் நடிப்பது உறுதியாகி உள்ளது.
இது மட்டுமில்லாமல் இந்த படத்தின் இரண்டாவது ஷெட்யூல் என்று சென்னையில் தொடங்கப் போவதாகவும் இந்த கட்டத்தில் மகா நடிகர்களின் கூட்டணி காட்சிகள் படமாக்க போவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் எஸ்டிஆர் விஜய் சேதுபதி காம்போவுடன் அடுத்த மாதம் தொடங்கும் என நம்புகிறேன் என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.