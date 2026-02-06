6th February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஆதரவாக தான் ட்வீட் செய்தேன்..சிம்பு பேச்சு.!!

by jothika lakshu092
actor simbu talk about jananaygan movie

எனக்கு அரசியல் அனுபவம் கிடையாது என சிலம்பரசன் பேசியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சிம்பு இவரது நடிப்பில் தக் லைப் என்ற திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றிருந்தது.இந்த படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த படங்களில் சிம்பு பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அரசன் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது இந்த படத்தின் ரிலீஸுக்காக ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் தற்போது சிம்பு பேசியிருப்பது வைரலாகி வருகிறது.

அதாவது எனக்கு அரசியலும் தெரியாது அதில் அனுப்பவும் கிடையாது இத்தனை வருடம் சினிமாவில் இருந்திருக்கிறார் விஜய் அவரது கடைசி படமான ஜனநாயகன் திரைக்கு வரவேண்டும் என்றுதான் அவருக்கு ஆதரவாக ட்வீட் செய்தேன். அரசியல் பற்றி பேசுவதற்கு நான் சரியான ஆளும் கிடையாது அவருடைய அரசியலில் எதிர்காலத்திற்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்று கூறியுள்ளார்.

இவரின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

actor simbu talk about jananaygan movie
actor simbu talk about jananaygan movie