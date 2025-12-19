19th December 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

என் திரை​வாழ்​வில் புதிய முயற்சி: நடிகர் பாபி சிம்ஹா மகிழ்ச்சி

by dinesh kumar080
Actor Bobby Simha is happy with a new venture in his film career.

என் திரை​வாழ்​வில் புதிய முயற்சி: நடிகர் பாபி சிம்ஹா மகிழ்ச்சி

நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு தனக்கான கதையை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் பாபி சிம்ஹா. இது பற்றிய தகவல்கள் பார்ப்போம்..

பாபி சிம்​ஹா, ஹெபா படேல் நாயகன்​-நாயகி​யாக நடிக்​கும் படம் தமிழ், தெலுங்​கில் உருவாகிறது. பெயரிடப்​ப​டாத இப்​படத்துக்கு ஜே.கிருஷ்ணா தாஸ் ஒளிப்​ப​திவு செய்கிறார். சித்​தார்த் சதாசிவுனி இசையமைக்​கிறார்.

யுவா புரொடக் ஷன்ஸ் சார்​பில் யுவா கிருஷ்ணா தொலாட்டி தயாரிக்​கும் இப்​படத்தை மெஹர் யார​மாட்டி இயக்​கு​கிறார். தணி​கலபரணி, சூர்யா ஸ்ரீனிவாஸ் ஆகியோர் முக்​கிய கதா​பாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். இதன் பூஜை நடைபெற்​றது.

இப்படம் பற்றி பாபி சிம்ஹா தெரிவிக்கையில், ‘தெலுங்​கில் நேரடி​யாக ஒரு படத்​தில் நாயகனாக நடிக்க வேண்​டும் என நினைத்த​போது பல கதைகளைக் கேட்டேன். ஒரு நல்ல கதைக்​காகக் காத்​திருந்த நேரத்​தில் யுவா எனக்கு அழைப்பு கொடுத்​தார்.

கதையைக் கேட்டதும் மிக​வும் பிடித்​தது. இது, நடிக​னாக எனக்​குச் சவாலான கதை. உடனடி​யாக ஒப்புக்கொண்​டேன். என் திரை வாழ்க்கையில் இது புதிய முயற்​சி. வருகிற 22-ந்தேதி முதல் விசாகப்​பட்​டினத்​தில் படப்​பிடிப்​பு தொடங்குகிறது’ என கூறியுள்ளார்.

Actor Bobby Simha is happy with a new venture in his film career.
Actor Bobby Simha is happy with a new venture in his film career.