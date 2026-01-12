12th January 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

பொங்கல் ரேஸில் இணைந்த மேலும் 4 படங்கள்..!

by dinesh kumar042
4 more films join the Pongal race..!

பொங்கல் ரேஸில் இணைந்த மேலும் 4 படங்கள்..!

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ‘பராசக்தி’ படம் வெளியாகியுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள விடுமுறை நாட்களை பங்கிட்டுக் கொள்ள மேலும் 4 படங்கள் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்துள்ளது. அவ்வகையில் இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் படமும், சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படமும் ரிலீஸ் ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

ஆனால், கடைசி நேரத்தில் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் ஜனநாயகன் படம் பொங்கல் ரேஸில் இருந்து விலகியது. மற்றொரு படமான பராசக்தி படம் திரையரங்குகளில் ரிலீஸாகி உள்ளது. ஜனநாயகன் விலகலுக்கு பின்னர் அடுத்தடுத்து 4 திரைப்படங்கள் பொங்கல் ரேஸில் களமிறங்கி உள்ளன.

கார்த்தியின் ‘வா வாத்தியார்’ ஜனவரி 14-ம் தேதியும், ஜீவாவின் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’, மோகன் ஜியின் ‘திரௌபதி 2’, விஜய்யின் ‘தெறி’ ரீ-ரிலீஸ் ஆகியவை ஜனவரி 15-ம் தேதியும் வெளியாகவுள்ளன.

4 more films join the Pongal race..!
4 more films join the Pongal race..!