விஷ்ணு விஷால் படத்தில் இணைந்த பிரபல இயக்குனர்

விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் தற்போது எப்.ஐ.ஆர். என்ற படம் உருவாகி வருகிறது. அறிமுக இயக்குனர் மனு ஆனந்த் இயக்கும் இப்படத்தில் விஷ்ணு விஷாலுக்கு ஜோடியாக மஞ்சிமா மோகன், ரைசா வில்சன், ரெபா மோனிகா ஜான் ஆகிய 3 ஹீரோயின்கள் நடிக்கின்றனர்.

சமீபத்தில் தொடங்கிய இதன் படப்பிடிப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், இப்படத்தில் பிரபல இயக்குனரான கவுதம் மேனன் இணைந்திருப்பதாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.

சுஜாதா புரோடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு அஷ்வந்த் இசையமைக்கிறார். கிருமி பட புகழ் அருள் வின்செண்ட் ஒளிப்பதிவை கவனிக்கிறார்.

You’ve always been a person that I’ve looked up to in cinema , and I’m soooo happy that you’re a part of my own film now 🙂 🙂

Thank you @menongautham sir for agreeing to be a part of our #FIR journey,really excited to see you on the sets:)

#myfanboymoment#GVMJoinsFIR pic.twitter.com/DI7LE73RmM

— VISHNU VISHAL – VV (@TheVishnuVishal) December 27, 2019