29.2 C
Chennai
20th April 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

அடேங்கப்பா! இவ்வளவு பெரிய ஒப்பந்தமா? – “Jailer 2” புதிய சாதனை!

by Suresh097
Whoa! Such a massive deal – “Jailer 2” sets a new record!

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் “Jailer 2” படம், ஓடிடி உரிமை ஒப்பந்தத்தில் பெரிய சாதனையை படைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

முதல் பாகமான “Jailer” படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை பெற்ற Amazon Prime Video, அதன் தொடர்ச்சியான “Jailer 2” படத்தையும் கைப்பற்றியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. முன்பாக “Jailer” படம் சுமார் ரூ.100 கோடிக்கு ஒப்பந்தமாகியதாக பேசப்பட்ட நிலையில், தற்போது “Jailer 2” படத்திற்கான ஓடிடி ஒப்பந்தம் ரூ.160 கோடி என்ற மிகப்பெரிய தொகையில் நிறைவேற்றப்பட்டதாக சினிமா வட்டாரங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது.

இந்த தகவல் உறுதியாக இருந்தால், இதுவரை ஒரு தமிழ் படத்திற்கு கிடைத்த மிக உயர்ந்த ஓடிடி ஒப்பந்தமாக இது இருக்கும். இதற்கு முன் Ponniyin Selvan ரூ.125 கோடி, Leo ரூ.120 கோடி, மேலும் Coolie படமும் சுமார் ரூ.120 கோடிக்கு விற்பனையாகியதாக கூறப்பட்டது.

“Jailer 2” படத்தில் ரஜினிகாந்த், ‘டைகர்’ முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரத்தில் மீண்டும் திரும்புகிறார். அவருடன் ரம்யா கிருஷ்ணன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். மேலும் சிவராஜ்குமார் மற்றும் மோகன்லால் சிறப்பு தோற்றங்களில் இணைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஆனால், இந்த ஓடிடி ஒப்பந்தம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் இருந்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.