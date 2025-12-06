சூர்யாவின் ‘கருப்பு’ படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது?.. வெளியான தகவல்
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய்யின் கடைசிப் படமான ‘ஜனநாயகன்’ அடுத்த மாதம் 9-ந்தேதி வெளியாகவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு வாரத்துக்கு பின்பாக 14-ந்தேதி சிவகார்த்திகேயன் நடித்த ‘பராசக்தி’ வருகிறது. இந்நிலையில், மறு வாரத்தில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த ‘கருப்பு’ திரைப்படம் வெளியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
‘கருப்பு’ படம் ஆன்மீகம் கலந்த கமர்ஷியல் படைப்பாக உருவாகியுள்ளது. இப்படத்தில் வக்கீலாகவும், அய்யனாராகவும் இரண்டு விதமான ரோல்களில் சூர்யா நடித்துள்ளார். நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு, சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக திரிஷா நடித்திருக்கிறார். இவர்களுடன் நட்டி நடராஜ், யோகிபாபு, ஸ்வாசிகா மற்றும் இந்திரன்ஸ் ஆகியோர் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அதோடு ஆர்.ஜே. பாலாஜி இந்த படத்தை இயக்கியதுடன் வில்லன் அவதாரம் எடுத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த படத்தை தொடர்ந்து, வெங்கி அட்லுரியுடன் கூட்டணி அமைத்தார் சூர்யா. வாத்தி, லக்கி பாஸ்கர் படங்களின் மூலமாக வரவேற்பு பெற்ற வெங்கி அட்லுரி இயக்கத்தில், பேமிலி டிராமாவாக ‘சூர்யா 46’ படம் உருவாகி வருகிறது. இப்படத்தை அடுத்தாண்டு ஜுன் மாதம் ரிலீஸ் செய்வதற்கு படக்குழுவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்கிடையில் ஜீத்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கவுள்ளார்.