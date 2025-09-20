28.1 C
Chennai
20th September 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

குஷி படத்தை தொடர்ந்து ரீ ரிலீஸ் செய்யப்போகும் விஜயின் ஹிட் திரைப்படம்.!!

by jothika lakshu075
Vijay's next film to be re-released after Gilli, Kushi.!

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய். இவரது நடிப்பில் ஜனநாயகன் என்ற திரைப்படம் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இது விஜயின் கடைசி படம் என்பதால் படத்தில் மீதான எதிர்பார்ப்பு எக்கச்சக்கமாக இருந்து வருகிறது.

இது ஒரு புறம் இருக்க ஏற்கனவே விஜய் நடிப்பில் வெளியான கில்லி திரைப்படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு மக்கள் மத்தியில் நல வரவேற்பையும் வசூல் வேட்டையையும் நடத்தி இருந்தது.

அந்தப் படத்தை தொடர்ந்து இவரது நடிப்பில் வெளியான குஷி திரைப்படமும் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாக இருந்தது.

இந்த நிலையில் பிரபல விநியோகிஸ்தரான சக்திவேலன் என்பவர் விஜய் நடிப்பில் வெளியான சிவகாசி திரைப்படத்தையும் ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டு வருவதாக சொல்லி இருக்கிறார்.

இந்த தகவல் விஜய் ரசிகர்களுக்கிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

Vijay's next film to be re-released after Gilli, Kushi.!
Vijay’s next film to be re-released after Gilli, Kushi.!