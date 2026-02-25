மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவி
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளப் படங்களை தொடர்ந்து சாய் பல்லவி, தற்போது இந்தியிலும் நடித்து வருகிறார். ரன்வீர் கபூர், யாஷ் நடிக்கும் `ராமாயணம்’ படத்தில் சீதையாக நடித்துள்ள அவர், அமிர்கான் மகன் ஜூனைத்கான் ஜோடியாக ‘மேரே ரஹோ’ என்ற படத்தையும் முடித்துள்ளார்.
இதில் ‘ராமாயணம்’ இவ்வருட தீபாவளிக்கும் ‘மேரே ரஹோ’ ஜூலை மாதமும் வெளியாக இருக்கின்றன. இந்நிலையில் அவர் மணிரத்னம் இயக்கும் ரொமான்டிக் படத்தில் நாயகியாக நடிக்க இருக்கிறார். இப்படத்தில் ஹீரோவாக விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார். இப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வரும் என கூறப்படுகிறது.
இது தொடர்பா மணிரத்னம் தெரிவிக்கையில், ‘நான் சாய் பல்லவியின் ரசிகன். அவருடைய இயல்பான நடிப்பு பிடிக்கும்’ என்றார். ஆனால், படத்தின் கதைக்களம் என்ன என்பதற்கு புன்னகையையே பதிலாக தெரிவித்தார். அவ்வகையில், இந்த படம் ‘அலைபாயுதே-2’ ரேஞ்சில் உருவாகுமோ? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.