25th February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவி

by dinesh kumar0118
Vijay Sethupathi and Sai Pallavi in ​​Mani Ratnam's direction

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவி

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளப் படங்களை தொடர்ந்து சாய் பல்லவி, தற்போது இந்தியிலும் நடித்து வருகிறார். ரன்வீர் கபூர், யாஷ் நடிக்கும் `ராமாயணம்’ படத்தில் சீதையாக நடித்துள்ள அவர், அமிர்கான் மகன் ஜூனைத்கான் ஜோடியாக ‘மேரே ரஹோ’ என்ற படத்தையும் முடித்துள்ளார்.

இதில் ‘ராமாயணம்’ இவ்வருட தீபாவளிக்கும் ‘மேரே ரஹோ’ ஜூலை மாதமும் வெளியாக இருக்கின்றன. இந்நிலையில் அவர் மணிரத்னம் இயக்கும் ரொமான்டிக் படத்தில் நாயகியாக நடிக்க இருக்கிறார். இப்படத்தில் ஹீரோவாக விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார். இப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வரும் என கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பா மணிரத்னம் தெரிவிக்கையில், ‘நான் சாய் பல்லவியின் ரசிகன். அவருடைய இயல்பான நடிப்பு பிடிக்கும்’ என்றார். ஆனால், படத்தின் கதைக்களம் என்ன என்பதற்கு புன்னகையையே பதிலாக தெரிவித்தார். அவ்வகையில், இந்த படம் ‘அலைபாயுதே-2’ ரேஞ்சில் உருவாகுமோ? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

Vijay Sethupathi and Sai Pallavi in ​​Mani Ratnam's direction
Vijay Sethupathi and Sai Pallavi in ​​Mani Ratnam’s direction