பிரம்மாண்ட ஆடி & பண்டிகை ஷாப்பிங் கொண்டாட்டம்! புதிய கலெக்ஷன்களுடன் வாடிக்கையாளர்களை வரவேற்கும் வேலவன் ஸ்டோர்ஸ்

சென்னை: பண்டிகை கால ஷாப்பிங்கை முன்னிட்டு, சென்னை டி.நகர் நார்த் உஸ்மான் ரோட்டில் அமைந்துள்ள வேலவன் ஸ்டோர்ஸ், புத்தம் புதிய கலெக்ஷன்கள், அதிரடி சலுகைகள் மற்றும் குடும்பம் முழுவதற்குமான ஆடைத் தொகுப்புகளுடன் வாடிக்கையாளர்களை வரவேற்று வருகிறது.
பிரசாந்த் டவர்ஸ் அருகே புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாலத்தில் இறங்கியவுடன் இடது புறத்தில் அமைந்துள்ள வேலவன் ஸ்டோர்ஸ், டூ வீலர் மற்றும் ஃபோர் வீலர் வாகனங்களுக்கு போதுமான பார்க்கிங் வசதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. ரயில் மற்றும் பேருந்தில் வருபவர்களும் எளிதாக நடந்தே வந்து ஷாப்பிங் செய்யும் வகையில் மிகவும் வசதியான இடத்தில் இந்த ஷோரூம் அமைந்துள்ளது.
பண்டிகை காலத்திற்கு புதிய கலெக்ஷன்கள்
தீபாவளி, கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு உள்ளிட்ட பண்டிகைகளை முன்னிட்டு, ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என அனைவருக்கும் ஏற்ற ஆயிரக்கணக்கான புதிய டிசைன் ஆடைகள் தற்போது விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. சமீபத்திய ஃபேஷன் டிரெண்டுக்கு ஏற்ப தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலெக்ஷன்கள் வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.
பிரபலங்களின் விருப்பமான ஷாப்பிங் தளம்
சன் டிவி, விஜய் டிவி உள்ளிட்ட சின்னத்திரை நட்சத்திரங்கள் மற்றும் வெள்ளித்திரை பிரபலங்கள் பலரும் வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் ஷாப்பிங் செய்துள்ளனர். சமீபத்தில் பாலம் தொடர்பான சிரமங்கள் நீங்கியுள்ளதால், மீண்டும் ஏராளமான பிரபலங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வருகை தரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
ஒரே இடத்தில் முழு குடும்ப ஷாப்பிங்
ஆடைகள் மட்டுமல்லாமல், அதற்கு ஏற்ற ஆன்டிக் நகைகள், வளையல்கள் மற்றும் ஃபேஷன் ஆக்சஸரீஸ்களும் ஒரே வளாகத்தில் கிடைப்பதால், குடும்பத்துடன் ஒரே இடத்தில் முழுமையான ஷாப்பிங் அனுபவத்தை பெறலாம்.
மாடி வாரியான அதிரடி சலுகைகள்
Basement – Ladies Collection
Ladies Tops – 3 பீஸ் ₹500 / ₹1000 / ₹1200
Ladies Tops – 4 பீஸ் ₹1200
Leggings – 3 பீஸ் ₹600
Palazzo Pant – 3 பீஸ் ₹500
Ladies Pant – 3 பீஸ் ₹600
Skirt – 3 பீஸ் ₹800
Pattiyala Pant – 3 பீஸ் ₹500
Straight Pant – 3 பீஸ் ₹500 / ₹800
Night Dress – 3 பீஸ் ₹1200
Nighty – 3 பீஸ் ₹600
Chudithar Material – 3 பீஸ் ₹1000 / ₹1200
Chudithar Material – 4 பீஸ் ₹1000
Ground Floor – Sarees
Turkey Sarees – 4 பீஸ் ₹1000
Linen Sarees – ₹395 முதல்
Linen Sarees – 4 பீஸ் ₹1000
Semi Cotton Sarees – 3 பீஸ் ₹600
Marble Chiffon Sarees – 3 பீஸ் ₹600
Fancy Cotton Sarees – 3 பீஸ் ₹1000
Surat Fancy Sarees – 3 பீஸ் ₹600
Soft Silk Sarees – Buy 1 Get 1 – ₹1999
Fancy Sarees – Buy 1 Get 1 – ₹1499
Mau Fancy Sarees – Buy 1 Get 1 – ₹699
1st Floor – Silk Sarees & Chudithar
Chudithar Set – 2 பீஸ் ₹1000
Chudithar Set – 3 பீஸ் ₹1200
2nd Floor – Girls Collection
Girls T-Shirts – 3 பீஸ் ₹500 / ₹600
Girls Frocks – 3 பீஸ் ₹500 / ₹600
Palazzo – 3 பீஸ் ₹500
Girls Tops – 3 பீஸ் ₹1000
Girls Skirts – 4 பீஸ் ₹1000
Girls Chudithar – 3 பீஸ் ₹1200
Girls Western Tops – 3 பீஸ் ₹600
3rd Floor – Boys Collection
Boys Shirts – ₹399 (Single)
3 Shirts – ₹1000
Boys Jeans – ₹449 (Single)
3 Jeans – ₹1200
Boys T-Shirts – ₹199 (Single)
3 T-Shirts – ₹500
Track Pants – 3 பீஸ் ₹600
Offer Shirts – 3 பீஸ் ₹500
Baba Suit – 3 பீஸ் ₹1000
Cotton Pants – 3 பீஸ் ₹1000
4th & 5th Floor – Men’s Collection
Jeans – 3 பீஸ் ₹1250 / ₹1500
Cotton Pants – 3 பீஸ் ₹1250 / ₹1500
Shirts – 3 பீஸ் ₹1000
T-Shirts – 3 பீஸ் ₹500
Branded Shirts – Buy 1 Get 1
Branded Shirts & Pants – 20% முதல் 30% வரை தள்ளுபடி
சிறப்பு பரிசு அறிவிப்பு
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குறிப்பு: பரிசு சலுகை குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது. ஏற்கனவே தள்ளுபடி வழங்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு இந்த சலுகை பொருந்தாது.
பண்டிகை ஷாப்பிங்கை வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் தொடங்குங்கள்!
புதிய ஃபேஷன், தரமான ஆடைகள், குடும்பம் முழுவதற்குமான அசத்தலான கலெக்ஷன்கள், அதிரடி ஆஃபர்கள் மற்றும் வசதியான ஷாப்பிங் அனுபவம் என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் வழங்கும் வேலவன் ஸ்டோர்ஸ், இந்த பண்டிகை காலத்தில் உங்கள் குடும்பத்தின் முதல் தேர்வாக காத்திருக்கிறது. இன்று குடும்பத்துடன் வருகை தந்து, விருப்பமான ஆடைகளை அள்ளிக்கொண்டு பண்டிகையை சிறப்பாக கொண்டாடுங்கள்.