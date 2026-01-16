16th January 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

‘மரகத நாணயம் 2’ படத்தின் புரோமோ வெளியானது

by dinesh kumar0111
The promo of the film ‘Marakatha Nanayam 2’ has been released.

‘மரகத நாணயம் 2’ படத்தின் புரோமோ வெளியானது

ஒரு திரைப்படம் வெற்றிபெற்று, ரசிகர்களை ஈர்க்கும் நிலையில் அப்படத்தின் இரண்டாம் பாகமும் உருவாகிறது. அவ்வகையில் மரகத நாணயம் படம் பற்றிப் பார்ப்போம்..

‘மரகத நாணயம் 2’ படத்தின் அறிவிப்பை படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.

2017-ம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற படம் ‘மரகத நாணயம்’. இதன் 2-ம் பாகத்தின் பேச்சுவார்த்தை நீண்ட மாதங்களாக நடைபெற்று வந்தது. தற்போது அனைத்தும் முடிவாகி ‘மரகத நாணயம் 2’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அறிமுக வீடியோவினை லாரன்ஸ் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

ஏ.ஆர்.கே சரவணன் இயக்கவுள்ள இப்படத்தில் ஆதி, சத்யராஜ், ப்ரியா பவானி சங்கர், நிக்கி கல்ராணி, முனீஸ்காந்த், ஆனந்த்ராஜ், அருண்ராஜா காமராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கவுள்ளனர். இதன் ஒளிப்பதிவாளராக பி.வி.ஷங்கர், இசையமைப்பாளராக திபு நினன் தாமஸ், எடிட்டராக திருமலை ராஜன், கலை இயக்குநராக ராகுல் ஆகியோர் பணிபுரியவுள்ளனர்.

இப்படத்தினை பேஷன் ஸ்டுடியோஸ், ஆக்சிஸ் பிலிம் பேக்டரி, குட் ஷோ, டங்கல் டிவி மற்றும் ஆர்.டி.சி மீடியா ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கவுள்ளன. விரைவில் படப்பூஜையுடன் கூடிய படப்பிடிப்பு தொடங்கவுள்ளது. முதல் பாகம் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வெளியாகி மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. அதன் 2-ம் பாகம் என்பதால் இப்படத்துக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

The promo of the film ‘Marakatha Nanayam 2’ has been released.
The promo of the film ‘Marakatha Nanayam 2’ has been released.