காலம் பேசாது.. ஆனால்? சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் டயலாக் இதோ..!

காலம் தான் பதில் சொல்லும் என சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பேசியுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். இவரது நடிப்பில் ஜெயிலர் 2 என்ற திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இந்த படத்தின் ரிலீஸுக்காக ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
இந்தப் படத்தை தொடர்ந்து தலைவர் 173 என்ற படத்திலும் நெல்சன் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் உடன் இணைந்து ஒரு படத்திலும் நடிக்க உள்ளார். இவர்களது கூட்டணியில் உருவாகும் படத்திற்கான எதிர்பார்த்து இருந்து வருகிறது. ஏற்கனவே இந்த படத்தின் ப்ரோமோ வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்தடுத்த படங்களில் பிஸியாக ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் நிலையில் தற்போது அவர் பேசியிருக்கும் டயலாக் வெளியாகி உள்ளது.
அதாவது “காலம் பேசாது என்ன அதிசயம் ஆனால் காலம் தான் பதில் சொல்லும்” என்று கூறியுள்ளார். இவரின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.