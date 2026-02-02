2nd February 2026
by dinesh kumar0105
Srileela to star opposite Dhanush... Official announcement released

தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் ஸ்ரீலீலா… வெளியான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் படத்திற்கு இசையமைப்பதை நினைத்து சந்தோஷத்தில் இருக்கிறார் சாய் அபயங்கர். அடுத்து ஹீரோயினாக அமரன் படத்தை தொடர்ந்து சாய்பல்லவி ஒப்பந்தமாவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில் ஸ்ரீ லீலா கமிட் ஆகியுள்ளார்.

‘இதை நீங்க எதிர்பார்க்கவில்லை தானே’ என்று டி 55 படத்தில் ஸ்ரீலீலா நடிக்கிறார் என்று புகைப்படங்களை நெட்டிசன்ஸ் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். ஹீரோயின் குறித்த வுண்டர்பாரின் ட்வீட்டை பார்த்தவர்கள் கூறியிருப்பதாவது, ‘இந்த ஹீரோயினை சத்தியமாக எதிர்பார்க்கவில்லை தனுஷ் அண்ணா. சாய் பல்லவி பெயரை அறிவிப்பீர்கள் என்று பார்த்தால் ஸ்ரீலீலா இருக்கிறாரே. ஸ்ரீலீலா செமயாக டான்ஸ் ஆடுவார். அவரும், தனுஷும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆட வேண்டும். அது கண்டிப்பாக ரவுடி பேபி மாதிரி ஹிட்டாகும் எனவும்,

தனுஷுக்கு ஜோடியாக பாலிவுட் நடிகை மிருணாள் தாகூரை நடிக்க வைப்பார்கள்னு பார்த்தால் இப்படி ஏமாற்றிவிட்டார்களே. மிருணாள் நடித்திருந்தால் கெமிஸ்ட்ரி வேற லெவலில் இருந்திருக்கும் தனுஷ்ணா எனவும் ரசிகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இன்னும் சிலரோ தனுஷுக்கும், ஸ்ரீலீலாவுக்கும் இடையேயான வயது வித்தியாசம் என்னவென்று கூகுள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தனுஷுக்கு 42 வயதாகிறது. ஸ்ரீலீலாவுக்கு 24 வயதாகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எப்படியோ ரீல் வேறு ரியல் வேறு தானே.!

