9th November 2025
Health

மாதுளை பழம் ஜூஸ் குடிப்பதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள்..!

Side Effects of Drinking Pomegranate Juice

மாதுளை பழம் ஜூஸ் குடிப்பதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதிலும் குறிப்பாக மாதுளை பழம் நம் உடலுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை கொடுக்கிறது மாதுளை பழம் ஜூஸ் குடிப்பதால் நம் உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் என தெரியும் அதனை அளவுக்கு அதிகமாக குடிக்கும்போது நம் உடலுக்கு சில பக்க விளைவுகள் ஏற்படுத்தும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா அதனை குறித்து நாம் இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம்.

மாதுளைச் சாறு இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் அது அளவிற்கு அதிகமாக கொடுக்கும் போது சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துவிடும்.

இது மட்டும் இல்லாமல் செரிமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்த அதிக வாய்ப்பு உள்ளது வயிற்று வலிக்கு மட்டும் வயிற்றுப்போக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரத்தத்தில் இருக்கும் சர்க்கரை அளவை பாதிக்கக்கூடும்.

மேலும் சிறுநீரக பிரச்சனை இருப்பவர்கள் அதிகமாக குடிக்கக்கூடாது மாதுளை பழம் ஜூஸ் ஆரோக்கியம் என்றாலும் அதனை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும் போது நம் உடலுக்கு சில பக்க விளைவுகள் ஏற்படுத்தும் என்பதை அறிந்து எந்த ஒரு உணவையும் அளவோடு சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக வாழலாம்.