ஜனநாயகன் குறித்த கேள்வி சசிகுமார் கொடுத்த பதில்.. என்ன சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்க..!

ஜனநாயகன் படம் குறித்த கேள்விக்கு சசிகுமார் பதில் அளித்துள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய். இவரது நடிப்பில் ஜனநாயகன் என்ற திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு வெளியாக இருந்தது. எச் வினோத் இயக்கத்திலும், கே வி என் புரொடக்ஷன் தயாரிப்பிலும் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.
இது விஜயின் கடைசி படம் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எக்கச்சக்கமாக இருந்து வந்தது சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக தற்போது இந்த படத்தை தேதி குறிப்பிடாமல் படக்குழுவினர் தள்ளி வைத்துள்ளனர் இருந்தாலும் ரசிகர்கள் எப்போது வெளியாகும் என்று ஆவலோடு இருந்து வருகின்றனர்.
இந்தப் படத்தின் பிரச்சனை குறித்து அரசியல் பிரமுகர்களும் முன்னணி நடிகர்களும் அவர்களது கருத்தை பகிர்ந்து வரும் நிலையில் ஜனநாயகன் படம் எப்போது வரும் என்று சசிகுமாரிடம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கேட்டுள்ளனர் அதற்கு பதில் அளித்த சசிகுமார் ஜனநாயகன் படம் எப்போ வரும்னு என்கிட்ட ஏன் கேக்குறீங்க என்று கேட்டுள்ளார்.
நானும் படம் பார்க்க ஆசையா தான் இருக்கேன் ஆனா எப்ப வரும்னு என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா என்று தயங்கி உள்ளார் உங்களை போல் நானும் விஜய் சார் படத்தை பார்க்க ஆவலோடு இருக்கிறேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்
இவரின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி உள்ளது.