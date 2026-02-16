16th February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

ஜனநாயகன் குறித்த கேள்வி சசிகுமார் கொடுத்த பதில்.. என்ன சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்க..!

by jothika lakshu025
Sasikumar's answer to the question about the movie JanaNayagan

ஜனநாயகன் படம் குறித்த கேள்விக்கு சசிகுமார் பதில் அளித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய். இவரது நடிப்பில் ஜனநாயகன் என்ற திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு வெளியாக இருந்தது. எச் வினோத் இயக்கத்திலும், கே வி என் புரொடக்ஷன் தயாரிப்பிலும் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

இது விஜயின் கடைசி படம் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எக்கச்சக்கமாக இருந்து வந்தது சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக தற்போது இந்த படத்தை தேதி குறிப்பிடாமல் படக்குழுவினர் தள்ளி வைத்துள்ளனர் இருந்தாலும் ரசிகர்கள் எப்போது வெளியாகும் என்று ஆவலோடு இருந்து வருகின்றனர்.

இந்தப் படத்தின் பிரச்சனை குறித்து அரசியல் பிரமுகர்களும் முன்னணி நடிகர்களும் அவர்களது கருத்தை பகிர்ந்து வரும் நிலையில் ஜனநாயகன் படம் எப்போது வரும் என்று சசிகுமாரிடம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கேட்டுள்ளனர் அதற்கு பதில் அளித்த சசிகுமார் ஜனநாயகன் படம் எப்போ வரும்னு என்கிட்ட ஏன் கேக்குறீங்க என்று கேட்டுள்ளார்.

நானும் படம் பார்க்க ஆசையா தான் இருக்கேன் ஆனா எப்ப வரும்னு என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா என்று தயங்கி உள்ளார் உங்களை போல் நானும் விஜய் சார் படத்தை பார்க்க ஆவலோடு இருக்கிறேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்

இவரின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி உள்ளது.

Sasikumar's answer to the question about the movie JanaNayagan

Sasikumar’s answer to the question about the movie JanaNayagan