ராகுல் ப்ரீத் சிங் வீடியோவை வெளியிட்டு தவறாக சித்தரித்த ரசிகர்கள்

கொரோனா உரண்டங்கு சமையத்தில் மதுபான கடையில் மது வாங்க பிரபல நடிகை ஒருவர் வந்துள்ளார் என வீடியோ ஒன்று டுவிட்டரில் வெளியாகியுள்ளது.

அவர் பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோண் என்றும் டுவிட்டரில் தவறாக பதிவிட்டு கூறப்பட்டு வருகிறது.

ஆம் அது நடிகை தீபிகா கிடையாது, அது பிரபல நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங் என தெரியவந்துள்ளது. மேலும் அவர் அங்கு மது வாங்க வரவில்லை என்று தெரியவந்துள்ளது.

ஆனால் இந்த செய்தியை அறிந்த ரசிகர்கள் மிகவும் அதிர்ச்சியாகினர், பிறகு தான் தெரிந்தது அவர் அங்கு மருந்து வாங்க வந்தார் என்று,

இதோ அந்த வீடியோ…

Before writing something just cross check the proof

It’s medicine not alcohol

Rakul Preet was buying medicines from her neighborhood medical store in Bandra in mumbai#RakulPreetSingh @Rakulpreet pic.twitter.com/JMAShpaLfM

— The Bheeshma (@BheeshmaTalks) May 6, 2020