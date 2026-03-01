1st March 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

“வடசென்னை 2 அப்டேட் குறித்து கேட்பதை தயச்செய்து நிறுத்துங்கள் – நடிகர் தனுஷ்

by dinesh kumar072
"Please stop asking about the Vada Chennai 2 update" - Actor Dhanush

“வடசென்னை 2 அப்டேட் குறித்து கேட்பதை தயச்செய்து நிறுத்துங்கள் – நடிகர் தனுஷ்

தனது திரைப்பயண அனுபவம் பற்றி தனுஷ் கூறியுள்ள தகவல்கள் பார்ப்போம்..

வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டு நாட்கள் கலாச்சார விழா நடைபெற்றது. இதன் 2-ம் நாள் நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக தனுஷ் கலந்து கொண்டார். இந்த விழாவில் தனுஷ் பேசும்போது,

‘நமக்கு கிடைத்துள்ளதை பெரிய ஆசிர்வாதமாக நினைத்து அதை தக்கவைத்து கொள்ள இரவும் பகலும் பாடுபடவேண்டும். திரைத்துறையில் 25 ஆண்டுகள் என்பது மிகவும் குறைவு. தற்போது என் திரைப்பயணத்தின் இரண்டாம் அத்தியாத்தை தொடங்கியுள்ளேன்.

எனக்கும் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்துக்கும் தொடர்பு உண்டு. என் முதல் படம் ’துள்ளுவதோ இளமை’ இங்கே தான் எடுத்தோம். அதுமட்டுமல்ல அந்தத் திரைப்படத்தில் ஒரு காட்சியில் ஐசரி கணேஷ் சாரிடம் பூட்ஸ் காலால் அடிவாங்கி இருக்கிறேன். பள்ளி மற்றும் கல்லூரி நாட்கள் தான் நம் வாழ்நாளில் சிறந்த நாட்களாக அமையும். மெடிட்டேஷன் மற்றும் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இவை இரண்டும் நீங்கள் எட்டத் துடிக்கும் உயரங்களை அடைய உதவும் இதை பின்பற்றுங்கள்’ என்று கூறினார் தனுஷ்.

அதனைத் தொடர்ந்து வேல்ஸ் நிறுவனர் ஐசரி கணேஷ் பேசும்போது, ‘எனது கனவு படம், தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகவுள்ள ‘வட சென்னை 2’ என்று கூறலாம். விரைவில் அது தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகும்.

ஆகையால், இனி ‘வட சென்னை 2’ அப்டேட் என்று கேட்காதீர்கள். அதேபோல் தனுஷ் நடித்துள்ள ‘கர’ திரைப்படம் ஏப்ரல் 20-ந்தேதி வெளியாகும்’ என தெரிவித்துள்ளார்.

"Please stop asking about the Vada Chennai 2 update" - Actor Dhanush
“Please stop asking about the Vada Chennai 2 update” – Actor Dhanush