உங்கள் ட்ரோல்களையும் ரசித்தேன் – தி பாரடைஸ் விமர்சனங்கள் குறித்து நானி!

ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில், நானி, கயாடு லோஹர், சோனாலி குல்கர்னி, மோகன் பாபு உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘தி பாரடைஸ்’ திரைப்படம் செப்டம்பர் 24-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
நீண்ட கால உழைப்புக்குப் பிறகு வெளியான இப்படம் ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. அதேசமயம், சமூக வலைதளங்களில் படத்தைப் பற்றிய பல்வேறு ட்ரோல்களும் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், படத்துக்கு கிடைத்து வரும் விமர்சனங்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் எதிர்வினைகள் குறித்து நடிகர் நானி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், “உங்கள் எதிர்வினைகள் மற்றும் கருத்துகள் அனைத்தையும் கவனித்தேன். நீங்கள் அளித்த அன்பை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டேன். அதே நேரத்தில், நீங்கள் செய்த நகைச்சுவையான ட்ரோல்களையும் சமமாக ரசித்தேன்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், ரசிகர்கள் இப்படத்தை தங்களுடைய சொந்தப் படமாக ஏற்றுக்கொண்ட விதம் தன்னை நெகிழச் செய்ததாகவும், விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டிய குறைகளில் இருந்தும் தான் கற்றுக்கொண்டதாகவும் நானி தெரிவித்துள்ளார்.
“உங்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான அனுபவத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக மிகுந்த உழைப்புடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் ‘தி பாரடைஸ்’ படத்தை உருவாக்கியுள்ளோம். இதைக் கொண்டாடுவதோ அல்லது விமர்சிப்பதோ உங்கள் கைகளில்தான் உள்ளது. இப்படத்தின் மீது நீங்கள் கொண்டிருந்த ஆர்வத்திற்கும், என் மீது நீங்கள் காட்டிய அன்பிற்கும் மிகுந்த நன்றியுணர்வுடன் இருக்கிறேன்” என நானி தனது பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.