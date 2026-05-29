33.7 C
Chennai
30th May 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கிய “சிக்மா” ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

by Suresh0117
Jason Sanjay’s Directorial “Sigma” Release Date Announced

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகனான ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள “சிக்மா” திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படத்தில் நடிகர் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளதுடன், அவருக்கு ஜோடியாக பரியா அப்துல்லா நடித்துள்ளார். மேலும் ராஜு சுந்தரம், அன்புதாசன், யோகி ஜேபி, சம்பத் ராஜ், கிரண் கொண்டா, மகாலட்சுமி சுதர்சனன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தை, ஜேசன் சஞ்சயின் JSK மீடியா நிறுவனமும் இணைந்து தயாரிக்கிறது. இசையமைப்பாளர் தமன் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

ஏற்கனவே இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்த நிலையில், இசை வெளியீடு மற்றும் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், “சிக்மா” திரைப்படம் வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வ போஸ்டருடன் அறிவித்துள்ளது.