வெங்கட் பிரபு படத்தில் SK-வின் நியூ கெட்டப் இதுதானா? – வைரலாகும் போட்டோ

by dinesh kumar0144
வெங்கட் பிரபு படத்தில் SK-வின் நியூ கெட்டப் இதுதானா? – வைரலாகும் போட்டோ

சுதா ​கொங்​கரா இயக்கத்​தில் சிவகார்த்தி​கேயன் நடித்​துள்ள ‘பராசக்​தி’ திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாக இருக்​கிறது. இதையடுத்து அவர் வெங்​கட் பிரபு இயக்கும் படத்​தில் நடிக்க இருக்கிறார். இதில் அவர் வித்​தி​யாச​மான தோற்​றத்​தில் நடிக்க இருப்​ப​தாகக் கூறப்படுகிறது.

இதற்​காக வெங்கட்-எஸ்கே இருவரும் அமெரிக்கா சென்றுள்ளனர். அங்கு அவருக்கு டீ-ஏஜிங் தோற்​றத்தை வடிவமைக் கின்​றனர்.

வெங்​கட் பிரபு இயக்​கத்​தில் விஜய் நடித்த ‘கோட்’ படத்​தி​லும் விஜய்​யின் டீ-ஏஜிங் லுக்கை அமெரிக்காவில் தான் வடிவ​மைத்​தனர். அதே இடத்​துக்​கு, சிவ​கார்த்திகேயனின் தோற்​றத்தை ஸ்கேன் செய்ய இப்போது சென்றுள்​ளார். அதனால், இது சயின்ஸ் பிக்ஷன் மற்​றும் டைம் ட்ராவல் கதையை கொண்ட படமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. வெங்கட் பிரபு​வும் அதனை உறுதி செய்துள்​ளார்.

தனது இன்​ஸ்​டா பக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் அமெரிக்​க ஸ்டுடியோ ஒன்​றில் நிற்​கும் புகைப்​படத்​தைப் பதி​விட்​டுள்ள அவர், ‘எதிர்காலம் இங்​கே’ என கேப்​ஷன் கொடுத்துள்​ளார். இதையடுத்து டைம் டிராவல் கதை உறு​தி. இப்படம் பொங்கலுக்குப் பிறகு தொடங்​கும் என கோலிவுட் வட்டாரம் தெரிவிக்கிறது.

 

