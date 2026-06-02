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ஜன நாயகனின் உண்மையைப் பேச தைரியம் இல்லை: இயக்குநர் வினோத்

by Suresh099
I Don’t Have the Courage to Reveal the Truth Behind Jana Nayagan – Director H. Vinoth

இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில், நடிகர் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ‘ஜன நாயகன்’ திரைப்படம் குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் தொடர்ந்து எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. பல்வேறு காரணங்களால் படத்தின் வெளியீடு தாமதமாகி வரும் நிலையில், அதுகுறித்து இயக்குநர் வினோத் சமீபத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு நேர்காணலில் ‘ஜன நாயகன்’ திரைப்படத்தின் வெளியீடு தொடர்பான சிக்கல்கள் குறித்து கேட்கப்பட்டபோது, ஹெச். வினோத் நேரடியாக பதிலளிக்காமல் தனது தயக்கத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

“அது என் கைகளில் இருக்கும் விஷயம் இல்லை. அந்த விவகாரத்தில் உள்ள உண்மைகளை முழுமையாக சொல்லும் தைரியம் எனக்கு இல்லை. ஒருவேளை அதைச் சொல்லும் தைரியம் எனக்கு வந்தாலும், அதை வெளியிடும் தைரியம் உங்களுக்கு இருக்காது. அதனால் படம் வெளியாகும் போது எல்லோரும் பார்த்துக்கொள்ளலாம்,” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

படத்தின் வெளியீடு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகாத நிலையில், வினோத்தின் இந்த பதில் ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலக வட்டாரங்களில் புதிய விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் ‘ஜன நாயகன்’ திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் தொடர்ந்து எழுந்து வரும் நிலையில், படக்குழுவின் அடுத்த அறிவிப்புக்காக அனைவரும் காத்திருக்கின்றனர்.