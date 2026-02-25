25th February 2026
இஸ்லாமிய வாழ்வியலைப் பேசும் ‘ஹபீபி’

‘ஹபீபி’ என்ற படத்தின் தகவல்கள் பற்றிப் பார்ப்போம்..

அவள் பெயர் தமிழரசி’, ‘விழித்திரு’ படங்களை இயக்கிய மீரா கதிரவன், அடுத்து புதுமுகங்கள் நடித்துள்ள ‘ஹபீபி’ என்ற படத்தை இயக்கியுள்ளார். இஸ்லாமிய குடும்பப் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் இயக்குநர் கஸ்தூரி ராஜா முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார்.

நேசம் என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்துக்கு மகேஷ் முத்துசுவாமி ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். சாம் சி.எஸ் இசை அமைத்துள்ளார்.

ஹபீபி என்ற அரபு சொல்லுக்கு அன்பே, பிரியமே என்று பொருள் கொள்ளலாம். இது ஒரு முழு நீள இஸ்லாமிய வாழ்வியலைப் பேசும்படம். இதுவரை வந்த தமிழ்ப் படங்களில் இஸ்லாமியர்கள் வாழ்வு ஒரு பகுதியாகத்தான் இருந்திருக்கும். இதில் முழுமையாக இருக்கும்’ என மீரா கதிரவன் கூறியுள்ளார். இந்தப் படத்தைத் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி வெளியிடுவதாக இருந்தது. இப்போது ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் வெளியிடுகிறார் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

